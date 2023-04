Le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, a présidé, vendredi au Palais Royal à Rabat, la deuxième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie a été animée par le président de l’Association des Oulémas du Sri Lanka, Mohamed Radoui Ben Mohamed Ibrahim, sous le thème « comment former une nation idéale à la lumière du Livre Saint et de la Sunna Annabaouia », en s’inspirant d’Al-Hadith Ash-Sharif : « Les gens sont des minerais comme l’argent et l’or. Les meilleurs d’entre eux dans la période préislamique sont les meilleurs en Islam, s’ils s’instruisent »

LNT avec MAP

Partagez cet article :