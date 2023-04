Le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SA le Prince Moulay Ismail, a présidé, jeudi au Palais Royal à Casablanca, la troisième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie a été animée par le président du Conseil local des Oulémas de la préfecture des arrondissements d’El Fida-Mers Sultan, Mohamed Mouchane, sous le thème « la vertu de s’attacher à la corde solide d’Allah et à la Sunna de Son prophète », en s’inspirant d’Al-Hadith Ash-Sharif, rapporté par l’imam Malik et dans lequel le Prophète Sidna Mohammed, prière et salut soient sur Lui, a dit: “ je vous ai laissé deux choses; le Coran et la Sunna, si vous les suivez, vous ne vous égarez jamais”.

LNT avec MAP

Partagez cet article :