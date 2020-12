Selon un communiqué du Cabinet Royal, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions « au Gouvernement pour l’adoption de la gratuité du vaccin contre l’épidémie de la COVID-19 au profit de tous les Marocains ».

Le communiqué rappelle que SM le Roi avait présidé le 9 novembre dernier, une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19, qui s’inscrit dans le cadre du suivi continu de l’évolution de cette pandémie et des mesures pour lutter contre sa propagation et protéger la santé et la sécurité des citoyens.

LNT avec MAP