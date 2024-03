GITEX Africa Morocco revient en 2024 avec un éventail de sujets technologiques visant à stimuler l’économie numérique future du continent africain. Les entreprises internationales dans le domaine des nouvelles technologies cherchent à renforcer leur collaboration avec l’événement pour rester compétitives sur le marché numérique en pleine croissance. Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 2ème édition se tiendra du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech, sous l’autorité du Ministère Marocain de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration. La première édition fut un succès retentissant, confirmant l’intérêt mondial pour les avancées technologiques en Afrique. Le GITEX Africa Morocco sera une plateforme pour des milliers de participants du continent et d’ailleurs, permettant des échanges et des partenariats stratégiques dans divers secteurs technologiques comme le cloud, l’IoT, la cybersécurité et l’intelligence artificielle. Des grandes entreprises internationales telles qu’Epson, Kaspersky et Presight seront de retour pour une deuxième session, renforçant ainsi la compétitivité technologique du continent. Des entreprises marocaines pionnières seront également présentes pour présenter leurs innovations. De plus, l’événement mettra en lumière l’écosystème dynamique des start-up en Afrique avec la North Star Africa, offrant des opportunités d’investissement et de collaboration.

« Le succès de la 1ère édition du GITEX Africa Morocco souligne la volonté de notre continent pour le développement de la transition numérique du Maroc et son engagement à renforcer la coopération Sud-Sud dans le domaine du digital, ainsi que sa contribution à la promotion internationale du continent africain conformément à la Vision Eclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a déclaré Ghita Mezzour, Ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Et d’ajouter : « Nos ambitions grandissent alors que nous sommes en préparation de la 2ème édition dans la belle ville de Marrakech. Nous sommes impatients de rendre GITEX Africa Morocco un évènement encore plus remarquable ayant une représentation technologique diversifiée et influente, à la fois à l’échelle du continent qu’au niveau international ».

