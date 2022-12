El Cenador, adresse historique des saveurs de la mer à Casablanca, annonce la réouverture de son restaurant, situé au pied du phare, sur la corniche de la métropole. Après deux ans de fermeture due à la pandémie, le restaurant se veut être l’endroit incontournable pour les amateurs de cuisine espagnole. Prisé pour les déjeuners et les diners d’affaires, El Cenador jouit d’une vue imprenable sur la mosquée Hassan II. On y déguste une cuisine gastronomique méditerranéenne, à la mode ibérique.

Le restaurant dévoile sa nouvelle carte, « moderne et variée, mais toujours fidèle à la spécialité de la maison, privilégiant un large choix de poissons et de fruits de mer, issu de la pêche sauvage, mais aussi des produits de saison frais mettant à l’honneur les saveurs océanes et les produits locaux du terroir marocain », dit-on auprès de la direction.

Avec une salle réaménagée et un nouveau mobilier, le restaurant peut servir jusqu’à 120 couverts en simultané. Pour ce qui est du capital humain, le management du restaurant a reconduit les ressources fidèles à la maison, considérés comme les premiers ambassadeurs du

lieu, dit-on auprès de El Cenador.

LNT

