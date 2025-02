À l’occasion du lancement du « Sport Approved Program », le Radisson Blu Resort Al Hoceima vient d’organiser un week-end découverte et expérientiel. Lors de ce séjour immersif, les participants ont eu l’opportunité de tester les infrastructures, d’explorer les services dédiés aux athlètes et de vivre une expérience unique au cœur d’un cadre naturel exceptionnel. Doté d’installations modernes, le Radisson Blu Resort Al Hoceima propose des terrains multisports, une salle de fitness équipée des dernières technologies, une piscine semi-olympique ainsi qu’un centre de bien-être permettant aux athlètes de bénéficier de soins de récupération. L’offre gastronomique est également adaptée aux exigences nutritionnelles des sportifs.

Visiblement, à l’heure des grandes compétitions footballistiques continentales et mondiales, le Radisson Blu Resort Al Hoceima ne veut pas perdre de temps pour être à jour. Le management de l’établissement ne cache pas d’ailleurs son ambition de destination de choix pour les séjours sportifs.

C’est exactement dans cet esprit que l’établissement phare de la ville d’Al Hoceima lance son son programme « Sport Approved Program » et se positionne comme destination de choix pour les séjours sportifs : « Le Radisson Blu Resort Al Hoceima franchit une étape stratégique en renforçant son positionnement en tant que destination de prédilection pour les sportifs. Avec le lancement du « Sport Approved Program », l’établissement ambitionne d’attirer équipes et clubs sportifs pour des stages, des entraînements et des compétitions, tout en s’inscrivant comme un acteur majeur de l’accueil d’événements sportifs régionaux et internationaux », dit-on auprès du Radisson Blu Al Hoceima tout en précisant que le « Sport Approved Program » a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des athlètes professionnels et amateurs. En mettant en avant ses infrastructures sportives de haut niveau et ses services sur-mesure, le Radisson Blu Resort Al Hoceima veut s’imposer comme un lieu idéal pour l’entraînement, la récupération et la préparation des compétitions.

Pour Ahmed Oualyad, responsable commercial du Radisson Blu Resort Al Hoceima, il s’agit de développer cette niche sportive pour faire face d’abord à la saisonnalité qui caractérise le tourisme méditerranéen et ensuite répondre à un besoin en infrastructure d’accueil en matière de tourisme sportif dans la ville d’Al Hoceima : « Nous avons adapté notre offre hôtelière avec la mise en place de terrains de tennis, Padel et mini-foot tout revisitant notre espace fitness et SPA qui s’étale sur une superficie de 2000 m2. Tout récemment, nous avons accueilli dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025 deux sélections africaines, à savoir les Iles Maurice et Madagascar ».

Et de poursuivre que « notre établissement offre 60% de la capacité litière de la destination d’Al Hoceima, soit 1500 lits sur une offre litière globale d’environ 3000 lits. D’ailleurs notre établissement a été sélectionné par la FIFA pour les préparatifs de la Coupe du Monde 2030, sachant que les travaux d’extension et de réajustement de l’aéroport de la ville avancent très bien, ce qui va permettre d’accueillir des grands avions et renforcer la liaison entre la destination Al Hoceima et les grandes villes aussi bien marocaines qu’européennes ».

Notre interlocuteur tient à préciser dans le même sens qu’afin de renforcer son ancrage dans l’univers sportif, le Radisson Blu Resort Al Hoceima ambitionne de nouer des partenariats avec des fédérations, associations et influenceurs sportifs : « L’objectif est d’offrir aux athlètes un cadre idéal pour leur préparation physique et mentale tout en favorisant des expériences enrichissantes ».

Avec ce programme, le Radisson Blu Resort Al Hoceima entend participer activement au développement du tourisme sportif dans la région. En ciblant les équipes, les clubs et les organisateurs d’événements sportifs, l’hôtel aspire à devenir un hub incontournable pour les sportifs en quête de performances et de bien-être. Néanmoins, la destination reste mal promue par rapport à son grand potentiel naturel et historique. Ici à Al Hoceima, on appelle les responsables du Tourisme à multiplier les efforts pour une belle promotion de cette belle et splendide destination méditerranéenne du Royaume.

H.Z

