La Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants a adopté à la majorité, mercredi matin, le projet de loi organique n°97.15 définissant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève.

À l’issue d’une réunion qui s’est poursuivie de mardi soir à mercredi matin, ce projet de loi a été approuvé par 22 voix pour et 7 contre, sans aucune abstention.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et du Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, Hicham Sabiry, a été marquée par l’examen et le vote de plus de 300 amendements apportés par différents groupes et groupements parlementaires et des députés.

LNT avec Map

