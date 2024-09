Attijariwafa Bank a marqué une étape décisive dans son engagement pour la transition énergétique avec le lancement du premier fonds d’investissement marocain dédié aux projets d’efficacité énergétique, le Fonds Africain d’Efficacité Énergétique (FAEE). Cet événement a rassemblé plus de 120 participants issus des sphères institutionnelles et corporatives, ainsi que des grandes entreprises africaines, en partenariat avec Econoler, un leader mondial dans le domaine des services-conseils en efficacité énergétique.

Sous le thème « Innovations financières pour une transition énergétique durable en Afrique », le FAEE se positionne comme un levier stratégique pour catalyser les projets innovants en matière d’efficacité énergétique à travers le continent africain. Attijariwafa Bank, à travers ce fonds, cherche à promouvoir des pratiques financières responsables et des investissements ayant un impact environnemental et social significatif.

L’événement a également permis la tenue d’un panel d’experts, modéré par Abdelaziz Lahlou, Directeur Économie d’Attijari Global Research. Parmi les intervenants figuraient des leaders de la finance verte, tels que Pierre Langlois, Président d’Econoler, et Youssef El Fath, Directeur Industrie chez VINCI Energies Afrique de l’Ouest, qui ont abordé les défis techniques, financiers et réglementaires des projets d’efficacité énergétique en Afrique. Ils ont partagé leurs retours d’expérience et les bonnes pratiques internationales pour adapter ces modèles aux réalités locales.

Dans son intervention, M. Youssef Rouissi, Directeur Général Délégué en charge du pôle Corporate and Investment Banking d’Attijariwafa Bank, a souligné l’importance du secteur privé dans l’accélération de la transition énergétique. « Le FAEE vise à soutenir et à accélérer la transition énergétique et la décarbonation des entreprises marocaines et africaines, en leur offrant une solution complète et clé en main », a-t-il affirmé.

Un moment fort de cet événement a été la signature d’un protocole d’accord (MOU) entre le FAEE et VINCI Energies, un partenaire technique clé qui jouera un rôle déterminant dans l’implémentation des projets d’efficacité énergétique auprès des entreprises clientes. Un partenariat qui vient renforcer l’engagement d’Attijariwafa Bank à accompagner le développement durable à travers des solutions financières et techniques innovantes.

Le lancement du « FAEE » par Attijariwafa Bank en collaboration avec Econoler s’inscrit dans une dynamique de développement durable et de responsabilité sociale en Afrique. Ce fonds d’investissement représente une avancée significative pour la transition énergétique sur le continent, ouvrant la voie à des projets innovants et à un avenir énergétique plus vert, pour le Maroc notamment.

LNT

Partagez cet article :