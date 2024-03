M Avenue, en collaboration avec l’Association des Restaurateurs de la Wilaya Marrakech-Safi et l’Association SOS Village d’Enfants, annonce le retour de l’événement « Ftour du cœur et des sens » le vendredi 29 mars. Suite au succès de sa première édition, cette initiative vise à offrir une expérience de partage et de solidarité, tout en apportant un soutien aux enfants affectés par le séisme d’El Haouz.

La deuxième édition de cet événement est principalement axée sur la collecte de fonds pour la rénovation des écoles primaires endommagées par le tremblement de terre dans la région d’El Haouz. Avec le soutien de SOS Village d’Enfants, l’événement mobilise la communauté locale et internationale dans un effort de solidarité pour la cause.

Face aux conséquences du séisme sur El Haouz, les efforts de soutien et d’aide aux victimes sont primordiaux. L’objectif de cette initiative est de collecter des fonds pour la restauration des établissements scolaires touchés, facilitant ainsi l’accès à l’éducation pour les enfants affectés. SOS Village d’Enfants, à l’avant-garde de ce projet, est chargé de la mise en œuvre des actions nécessaires avec les fonds collectés, comprenant la réparation des infrastructures, l’amélioration de la sécurité, des installations sanitaires et le renouvellement des équipements pédagogiques.

L’événement prévoit d’accueillir 1.500 participants autour d’une table de 500 mètres à M Avenue, symbolisant la générosité et la solidarité. Rahal Maître Traiteur assurera le service de restauration pour garantir une expérience remarquable. De plus, une programmation artistique mettra en vedette des artistes marocains de renom sur trois scènes différentes, contribuant à l’ambiance de partage et de générosité de la soirée.

Marrakech, ville d’accueil de l’événement, est reconnue pour son patrimoine culturel et son esprit de solidarité, offrant un cadre propice à la mobilisation autour de cette cause humanitaire. L’invitation est lancée pour une soirée de solidarité le vendredi 29 mars, afin de soutenir la reconstruction éducative à El Haouz tout en partageant un moment de convivialité à la plus grande table de Ftour d’Afrique.

LNT

