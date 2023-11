De prime abord, il est important de préciser que le e-Power se veut une passerelle vers le 100% électrique. En effet, les recherches de Nissan ont montré que les automobilistes européens de crossovers passent plus de 70% de leur temps à conduire dans des environnements urbains et péri-urbains. Ces recherches montrent également que ces derniers se sentent obligés de faire des compromis sur le plaisir de conduite afin d’être éco-responsables dans leur choix de véhicule. Ceci étant, la technologie e-POWER vient répondre à cette tendance, car elle offre une efficience optimale sans compromettre le plaisir de conduite grâce à la combinaison de la technologie avancée de la batterie et du moteur électrique avec un moteur thermique innovant.

En tant que telle, e-POWER de Nissan se veut ainsi une solution électrique sans avoir besoin de recharger. Développée par Nissan, la technologie e-POWER est l’alliance entre un moteur thermique et un moteur électrique. La rotation des roues, exclusivement entraînée par le moteur 100% électrique, procure une accélération instantanée et une conduite plus silencieuse. Contrairement à un hybride traditionnel, le seul rôle du moteur thermique est d’alimenter une batterie, qui alimente alors un moteur électrique qui, à son tour, entraine les roues. Ainsi, la motorisation e-POWER ne nécessite aucune recharge électrique : « Le système e-Power est une technologie passerelle pour notre stratégie d’électrification en Afrique. C’est une technologie de transition entraînée par un moteur 100% électrique, offrant une expérience de conduite de véhicule électrique (EV), sans avoir besoin de recharge », explique M. Maciej Klenkiewicz, DG de Nissan Afrique du Sud et des Marchés Indépendants d’Afrique.

Au Maroc, le nouveau Qashqai e-POWER est le premier modèle Nissan au Maroc équipé de cette technologie. Le système e-POWER est composé d’une batterie à haut rendement, d’un moteur essence 3 cylindres 1,5 litre turbo à taux de compression variable générant 188 ch, d’un générateur, d’un onduleur et d’un moteur électrique de 140 kW.

Ce qui fait l’originalité de cette motorisation, c’est que seul le moteur électrique entraine les roues. Le conducteur bénéficie donc en toutes circonstances de la réponse instantanée et linéaire propre à l’électrique. C’est ainsi une alternative attrayante pour les consommateurs. Le Qashqai e-Power permet de parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres avec un seul plein.

Aussi, il bénéficie du tout nouveau dispositif de conduite avec la seule pédale dite ‘‘e-Pedal Step’’. Conçu pour éliminer les contraintes de la conduite urbaine où le conducteur déplace en permanence son pied entre l’accélérateur et le frein, le système e-Pedal Step lui permet d’accélérer et de freiner en utilisant uniquement l’accélérateur…

Chez la Société Marocaine Des Voitures Nippones (SMVN), filiale du groupe Auto Hall, l’offre Nissan Qashqai e-Powzer démarre à partir de 339 000 Dhs.

H.Z

