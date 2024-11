En ce début de semaine, le port de Casablanca a célébré la première escale du nouveau navire ConRo de 5e Génération du Groupe Grimaldi, le MV Great Casablanca, un navire de fabrication italienne.

« Le navire MV Great Casablanca, à l’image de la Cité dont il porte fièrement le nom aujourd’hui, incarne le summum de la technologie maritime et de l’efficacité énergétique, conçu pour relever les défis actuels et futurs en matière de décarbonation du secteur du transport maritime », dit-on auprès de la communauté portuaire de la métropole, tout en expliquant qu’avec ses 250 mètres de longueur, le navire MV Great Casablanca ne se contente pas d’impressionner par sa taille, il peut transporter 4.700 mètres linéaires de marchandises, 2.500 CEU (équivalent voiture) et 2.000 EVP (équivalent vingt pieds), tout en réduisant les émissions de CO2 jusqu’à 43%.

« Le Groupe Grimaldi qui est présent au Maroc depuis 2008 témoigne à travers l’appellation de ce nouveau navire du nom de Casablanca de son engagement pour accompagner le développement socio-économique du Maroc et la vision Royale d’ouverture vers l’Afrique Atlantique », ajoute-t-on.

Concrètement, le navire MV Great Casablanca va connecter d’une manière régulière le port de Casablanca à plus de 20 ports d’Afrique, de Méditerranée et d’Europe du Nord, il a été conçu pour renforcer la ligne Casablanca-Afrique de l’Ouest, qui compte déjà plus de 100 escales par an, « ce qui permettra d’enrichir l’offre logistique pour les exportateurs marocains en facilitant les échanges et en consolidant les liens commerciaux entre nos régions du pays, il sera également un Ambassadeur itinérant de premier ordre de la ville de Casablanca et du Maroc ».

A souligner aussi que ce navire fait partie du plus important service régulier maritime, avec un temps de transit optimisé, et il offre la plus grande capacité de transport pour les exportations de produits marocains en conteneurs et rouliers (voitures et machines sur roues) sur la façade Atlantique d’Afrique.

Pour l’équipage italien du MV Great Casablanca, ce navire incarne le summum de la technologie maritime et de l’efficacité énergétique, conçu pour relever les défis actuels et futurs du secteur, tout en renforçant les connexions entre le port de Casablanca et les principaux ports africains : « Cet événement marquera non seulement l’arrivée de ce navire innovant, mais aussi l’engagement du Groupe Grimaldi pour des solutions maritimes à la fois durables et technologiquement avancées », ont-ils dit, en présence des autorités portuaires et autres acteurs officiels et maritimes.

H.Z

