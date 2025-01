Le musée du football marocain (MFM), situé au cœur de la Maâmora de Salé, ouvrira, à partir du 1er février, ses portes au grand public dans un premier temps exclusivement les week-ends. « À partir du 1er février 2025, le musée ouvre ses portes au grand public, dans un premier temps, tous les week-ends: samedi et dimanche, de 10h à 18h, pour leur permettre de vivre une expérience muséale mêlant histoire et émotion », indique un communiqué conjoint du MFM, de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de la Fondation nationale des musées (FNM).

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir une exposition permanente structurée autour de six thèmes majeurs qui retracent l’histoire du football marocain: Vision royale, Terre des pionniers, Terre d’excellence, Hall of Fame, Terre d’hospitalité et enfin Terre de passion. Parallèlement, une exposition temporaire invite le public à revivre « les moments clés » qui ont marqué la participation du Maroc aux différentes éditions de la Coupe du Monde de la FIFA depuis 1970, des débuts aux plus récents exploits.

À travers chaque espace, chaque récit et chaque objet, le MFM rappelle que « le football est bien plus qu’un sport: c’est une force collective, une passion partagée et une fierté nationale ».

Guidée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui œuvre à préserver et valoriser le riche patrimoine footballistique du Royaume, la FRMF et la FNM ont procédé à l’inauguration, en mars 2024, du Musée du football marocain, rappelle le communiqué.

LNT avec Map

