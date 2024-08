Du 2 novembre 2024 au 8 mars 2025, le Musée d’Art Islamique au Qatar présentera « Splendeurs de l’Atlas : Voyage à travers le patrimoine du Maroc ». Cette exposition, organisée dans le cadre de l’année de la Culture Qatar-Maroc 2024, dévoilera plus de 200 œuvres illustrant les riches traditions artistiques du Maroc. Les visiteurs découvriront une vaste collection comprenant des artefacts, manuscrits, instruments, bijoux et photographies, révélant l’histoire et la culture marocaines.

Parmi les pièces exposées, certaines sont prêtées par des institutions marocaines telles que la Fondation Nationale des Musées et la Bibliothèque Nationale de Rabat, et n’ont jamais été montrées au Qatar auparavant. L’exposition, sous la direction de Dr. Monia Chokhab Aboudi, directrice adjointe des affaires muséales au Musée d’Art Islamique, inclura également des œuvres inédites des collections des Musées du Qatar.

Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, présidente de l’initiative des Années de la Culture, a souligné l’importance de cette collaboration pour renforcer les liens culturels entre le Qatar et le Maroc.

L’exposition se déploie en cinq sections thématiques. La première section, « Visages du Maroc : nature et société », propose une collection captivante de photographies illustrant la diversité environnementale et les populations contemporaines du Maroc. La deuxième section, « Esprit du Maroc : rois, saints et penseurs », explore l’histoire de la dynastie régnante et les contributions scientifiques marocaines. La troisième section, « Tissu des traditions : l’artisanat marocain », présente le rôle central de l’artisanat dans les diverses cultures marocaines, incluant textiles, céramiques et bijoux traditionnels. La quatrième section, « Sons traditionnels du Maroc », met en avant des instruments de musique provenant du Musée Dar Jamai à Meknès, accompagnés de vidéos pour offrir un aperçu du patrimoine musical des différentes régions. Enfin, la cinquième section, « Hommage à l’artisanat contemporain marocain », présente des œuvres modernes de Noureddine Amir, qui intègrent innovation et artisanat traditionnel.

Un livre d’accompagnement comprenant des essais, photos et informations détaillées sur chaque œuvre sera également disponible. Cette exposition exceptionnelle est une occasion unique d’explorer le patrimoine marocain dans toute sa richesse et sa diversité.

Partagez cet article :