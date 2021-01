Le Haut-commissariat au Plan (HCP) vient de publier une note d’information relative aux résultats de l’enquête de conjoncture auprès des ménages au titre du 4ème trimestre de 2020.

On y apprend que l’indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 61,2 points au lieu de 60,6 points le trimestre précédent et 77,8 points le même trimestre de 2019. 59,8% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 27% un maintien au même niveau et 13,2% une amélioration. Au cours des 12 prochains mois, 41,7% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie, 34% à un maintien au même niveau et 24,3% à une amélioration.

Au niveau de l’emploi, 85% contre 6,7% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois. 73,1% contre 11,8% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.

Concernant les capacités à épargner, 61,9% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 33,6% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 4,5% affirment épargner une partie de leur revenu. 17,1% contre 82,9% des ménages s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois.

75,8% des ménages déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois contre une proportion minime des ménages (1,1%) qui ressentent leur diminution.

Un des rares points positifs est qu’en 2020, 57,1% des ménages perçoivent une amélioration de la qualité des prestations administratives contre 16,5% qui perçoivent sa dégradation. L’opinion des ménages sur l’évolution de la qualité de la situation en matière de protection de l’environnement s’est améliorée en 2020 par rapport à 2019. En 2020, 41,8% des ménages pensent que la situation des droits de l’Homme au Maroc s’est améliorée contre 30,8% enregistré en 2019. Par contre, 49,4% contre 20,5% des ménages ont ressenti une dégradation de la qualité des services de l’enseignement.

L’opinion des ménages sur l’évolution de la qualité des services de santé s’est améliorée en 2020. Une proportion de 60,2% des ménages perçoit une dégradation de la qualité des services de santé contre 11,4% qui perçoivent son amélioration. Ces proportions étaient de 68,3% et 6,9% respectivement en 2019.

LNT avec CdP

