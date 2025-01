L’Institut français de Tétouan présente l’exposition éco-conçue Le Monde sans fin, inspirée de la bande dessinée éponyme de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, publiée en 2021. Du 4 au 27 février 2025, à la Galerie Mekki Meghara, cette exposition vise à sensibiliser le public aux enjeux de la transition écologique. À travers des récits décalés, elle aborde des sujets variés tels que l’énergie, le climat et l’impact de nos choix sur l’avenir de la planète.

Le dialogue entre Jancovici, expert en énergie et climat, et Blain, dessinateur, explore les défis énergétiques passés et futurs, tout en mettant en lumière des solutions pour un avenir durable. Le Monde sans fin invite ainsi à une réflexion sur notre rapport à l’énergie, alliant humour et questionnements profonds. L’exposition, à la fois pédagogique et ludique, se décline en plusieurs thématiques : l’impact de l’énergie sur notre monde, le futur du climat, les enjeux de l’alimentation, et les alternatives aux transports polluants.

L’entrée est libre tous les jours de 15h à 20h. Vernissage le 4 février à 18h30.

