Le 8e anniversaire de « Le Monde de Sophie » est l’occasion de célébrer cette chocolaterie casablancaise fondée par Sofia Kendouci. Ce projet est né d’une passion profonde pour le chocolat et d’un désir de partager sa poésie avec le monde.

Sofia Kendouci évoque la richesse culturelle du Maroc, un carrefour d’influences multiples qui se reflète dans ses créations. Pour cette nouvelle édition du catalogue « Le Monde de Sophie_Chocolat boutique », son équipe et elle ont réfléchi à l’impact de l’histoire sur leur identité, tout en restant fidèles à leur démarche artisanale et au « Made in Morocco ».

Parmi les collections phares, « AZULEJOS » fait le lien entre le Maroc et le Portugal, mêlant formes géométriques et couleurs éclatantes. La collection « DIMA MAGHRIB » rend hommage aux paysages marocains et à la place de la femme dans la culture locale, tout en célébrant la CAN 2024.

Enfin, la collection « Voyage » incarne le désir d’échanges culturels, proposant des créations qui accompagnent les moments de vie, qu’ils soient personnels ou professionnels. Le chocolat, selon Sofia, est plus qu’une gourmandise : c’est une invitation à l’exploration et à la découverte.

Partagez cet article :