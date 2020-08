PARTAGER Le ministre des AE reçoit plusieurs ambassadeurs nouvellement nommés à Rabat

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu mardi Mme Vasylieva Oksana Yuriivna, venue lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Ukraine auprès de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Mme Vasylieva Oksana Yuriivna a auparavant occupé plusieurs fonctions au ministère des affaires étrangères, avant d’être nommée en 2016 Directeur adjoint, chef de section du dialogue ethno-confessionnel de la Direction des Ukrainiens résidant à l’étranger et de la coopération humanitaire du ministère des affaires étrangères de l’Ukraine.

Par ailleurs, M. Nasser Bourita, a reçu, mardi, Mme Dang Thi Thu Ha, venue lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Socialiste du Vietnam, auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Mme Dang Thi Thu Ha a auparavant occupé plusieurs fonctions au ministère des Affaires étrangères de son pays avant d’être nommée, en juin 2018, Directeur général du département des relations économiques, scientifiques et technologiques, Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer, au ministère des Affaires étrangères de la République Socialiste du Vietnam.

D’autre part, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a reçu, mardi à Rabat, Krzysztof Karwowski, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M.Karwowski a auparavant occupé le poste du directeur de l’Agence des programmes d’informations, documentaires et des émissions à thèmes sociaux et plusieurs autres fonctions dont notamment, directeur de la chaîne 1 à la télévision polonaise.

Enfin, M. Nasser Bourita, a reçu, mardi, M. Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Emirats Arabes Unis auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri a auparavant occupé le poste d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays au Royaume du Maroc de 2011 à 2016 et plusieurs autres fonctions dont notamment, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Emirats au Royaume du Bahreïn, aux Etats-Unis d’Amérique et au Royaume d’Arabie Saoudite.

