Le Meydene Marrakech dévoile sa programmation de décembre

Le Meydene Marrakech propose une programmation riche en décembre, mêlant musique, théâtre, humour et culture, avec des talents marocains et internationaux.

Voici les moments forts :

• 11 décembre : Le Clan des Divorcés – Une comédie hilarante de Manuel Montero, mettant en scène trois femmes aux personnalités opposées, réunies par le divorce et la colocation.

Billetterie : Sur place au théâtre Meydene et sur Tickets.ma.



• 13 décembre : Redouane Bougheraba – Le maître de l’improvisation et star montante du stand-up revient avec un spectacle inédit alliant humour mordant et réflexions sociétales. Après avoir conquis la France, il promet une soirée mémorable.

Billetterie : Sur place au théâtre Meydene et sur Tickets.ma.



• 14 décembre : Chaabiate 3 – Un hommage au patrimoine musical marocain avec Mohammed El Asri et Marrakech Tarab, célébrant chaâbi, aïta et mélodies traditionnelles.

Billetterie : Sur place au théâtre Meydene et sur Guichet.ma.



• 21 décembre : Santa Claus : Chaussons, Grelots et Sucre d’Orge – Un spectacle féérique avec lutins, chansons, chorégraphies et effets spéciaux, idéal pour célébrer Noël en famille.

Billets disponibles sur place et sur Guichet.ma.



• 27 décembre : Laylat Al Bahja – Une soirée alliant traditions et modernité, avec des performances des houariates, miyazen, poèmes zajali et danses des aâbidat rma, rendant hommage au folklore marocain.

Billets disponibles sur place ou sur Guichet.ma.



• 28 décembre : Les Tendances du Rire – Deuxième édition – Une soirée placée sous le signe de la comédie, avec des humoristes comme Jason Brokers, Younes Depardieu et Mehdi Bousaidan.

Billets disponibles sur place ou sur Guichet.ma.



Les 30 et 31 décembre réservent des surprises pour clôturer l’année.

Partagez cet article :