Le Congrès de l’Autisme Afrique 2025 se tiendra au Théâtre Mohamed VI à Oujda, avec pour objectif de sensibiliser, informer et promouvoir l’inclusion des personnes autistes sur le continent africain. Porté par plusieurs organisations et soutenu par des institutions locales et internationales, cet événement vise à favoriser une meilleure prise en charge de l’autisme en Afrique et à instaurer une dynamique d’échanges et de collaboration entre les différents acteurs impliqués.

Une continuité dans l’engagement pour l’autisme en Afrique

Le congrès s’inscrit dans la continuité du Salon International de l’Autisme Afrique, qui a eu lieu au Cameroun en 2023. Cette première initiative avait permis de sensibiliser le grand public et de mettre en lumière les besoins spécifiques des personnes autistes ainsi que les défis liés à leur accompagnement. L’édition 2025 ambitionne d’approfondir cette démarche en proposant des solutions concrètes et en structurant un cadre de protection adapté.

L’un des objectifs majeurs de cet événement sera de présenter une charte de protection des personnes autistes et des troubles neurodéveloppementaux (TND), élaborée avec le soutien de l’UNESCO. Ce document sera soumis à l’ONU en vue d’une reconnaissance institutionnelle et pourrait servir de base à la mise en place d’un projet de loi au niveau international.

Un cadre d’échanges et de réflexion sur les enjeux de l’autisme

Le Congrès de l’Autisme Afrique 2025 réunira des professionnels de la santé, des chercheurs, des associations, des familles et des institutions publiques et privées. L’objectif est de créer un espace de dialogue permettant d’aborder les principaux défis liés à la reconnaissance, au diagnostic et à l’accompagnement des personnes autistes sur le continent.

Parmi les enjeux majeurs qui seront traités lors du congrès :

L’accès aux droits : assurer aux personnes autistes une reconnaissance et une protection juridiques adaptées dans chaque pays africain.

L’amélioration du diagnostic : promouvoir des méthodes d’évaluation et de détection précoce pour optimiser les parcours de soins.

L’inclusion scolaire et professionnelle : encourager des dispositifs permettant une meilleure intégration des personnes autistes dans les établissements éducatifs et sur le marché du travail.

La sensibilisation du grand public : lutter contre les préjugés et les pratiques discriminantes à travers des campagnes d’information.

Le soutien aux familles : mettre en place des ressources et des accompagnements spécifiques pour les parents et les aidants.

Un programme structuré sur trois jours

Le congrès se déroulera sur une période de trois jours et comprendra une diversité d’activités visant à favoriser les échanges et la transmission des connaissances.

Parmi les temps forts annoncés :

Conférences et tables rondes animées par des experts en psychiatrie, génétique, neurosciences et éducation spécialisée.

Ateliers pratiques à destination des familles, des professionnels de santé et de l’éducation.

Sessions de formation pour les équipes pluridisciplinaires afin d’améliorer l’accompagnement des personnes autistes.

Présentation et discussion autour de la charte de protection des droits des personnes autistes.

Une organisation mobilisant de nombreux acteurs

L’événement est organisé par un collectif de structures engagées dans la cause de l’autisme, parmi lesquelles Autism’Action, Le Silence des Justes, Tes Vacances, SAISIPA et Autis’Conect. En tant que partenaire local, Toyour AlJanna participera à la logistique et au bon déroulement du congrès.

Plusieurs institutions marocaines apportent également leur soutien, notamment le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ainsi que la Mairie de Oujda, qui met à disposition le Théâtre Mohamed VI, lieu où se déroulera l’événement.

Les organisateurs du congrès sollicitent des partenariats et des soutiens financiers afin d’assurer la réussite de cette initiative. L’enjeu est de rassembler un maximum d’acteurs pour favoriser un changement durable et structurer une prise en charge efficace de l’autisme en Afrique.

LNT avec CdP

