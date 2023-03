Radisson Hotel Group (RHG) prévoit d’étendre sa présence en Afrique avec l’ouverture de huit nouveaux hôtels confirmée en 2023. Le groupe vise à atteindre 150 hôtels sur le continent dans les cinq prochaines années.

Avec près de 100 hôtels en exploitation et en développement en Afrique, le groupe a ouvert 14 nouveaux hôtels et signé plus de 25 nouvelles entités au cours des deux dernières années, ajoutant plus de 4 800 chambres à son portefeuille.

« Au cours des deux dernières années, nous avons accéléré nos objectifs de croissance et atteint de nouveaux records à travers l’Afrique, notamment grâce à notre stratégie de développement équilibrée, notre approche sur mesure, et notre réponse rapide aux conditions changeantes du marché», explique Ramsay Rankoussi, Vice-président, Développement, Afrique et Turquie, Radisson Hotel Group commente. Et de préciser « En tant que groupe, nous avons donné la priorité à la consolidation de notre part de marché sur des marchés clés mais aussi à l’expansion de notre présence dans de nouveaux territoires afin de renforcer notre position en tant que leader hôtelier le plus diversifié géographiquement en Afrique ».

Le Maroc, le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Égypte, ainsi que de nouveaux marchés tels que la Gambie, le Cameroun, le Ghana, la Tanzanie et les Seychelles, sont les marchés clés de l’expansion de Radisson Hotel Group en 2023. La stratégie de développement du groupe met l’accent sur les conversions rapides, avec des ouvertures d’hôtels prévues au Maroc, au Ghana, en Zambie, en Tunisie et à la Réunion en 2023.

