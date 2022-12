Ce matin, tout un peuple s’est réveillé avec le cœur lourd et triste. L’exploit et l’espoir ont laissé place aux larmes de nos enfants.

Mais, ce matin, nous avons en réalité tout gagné. Le lion rugit et provoque le respect, il est digne, porte la tête haute et avance avec sérénité et assurance. Jamais ce symbole n’aura autant été si concret que depuis cette épopée unique de nos Lions. Jamais un hymne national n’aura été si descriptif d’une réalité, de l’amour et du lien sacré qui unissent chaque marocain à sa patrie.

Nous avons gagné les cœurs du monde entier, les records d’un continent, le respect de tous, l’admiration pour notre abnégation, notre combativité, notre honneur.

Le rouge et le vert, l’étoile du Maroc, sont désormais au Panthéon des grandes nations, emblème le temps de quelques semaines, de l’universalité et de la fraternité entre les peuples.

Nous le savions, le Maroc est une terre de lumière, le berceau d’un savoir-vivre millénaire entre les cultures et religions, une terre d’accueil et de solidarité, un peuple fier et ancré dans ses racines. Nous le savions, notre Royaume n’est pas qu’un simple système politique, c’est le sang qui coule dans nos veines, où que nous soyons dans le monde.

Désormais, le monde entier le sait, le reconnait, le salue.

Maintenant, cette parenthèse enchantée dans le quotidien de nos compatriotes ne doit pas rester sans suite. Maintenant, nous avons vu dans le miroir, le reflet de notre potentiel en tant que Nation. Lorsque la rigueur, le collectif, la discipline mais aussi le respect, sont au rendez-vous, l’excellence est à la portée de tous. C’est surtout le préalable à toute réussite, il n’y a pas de raccourci possible et c’est valable dans tous les domaines. Nous devons faire preuve de plus de civisme, plus de professionnalisme, plus d’honnêteté et plus de solidarité, en tant que peuple vis-à-vis de nous-mêmes.

Ce que cette équipe, marocaine du bec aux ongles, a démontré, est que notre jeunesse a du talent à revendre, pour peu qu’il soit identifié, encadré, encouragé.

Pour tout cela, et tout ce que nous n’arrivons pas encore à exprimer avec des mots tant l’émotion est grande, merci du fond de nos âmes à cette équipe de football qui a porté haut et fort les couleurs de notre pays urbi et orbi. Allah, Al Watan, Al Malik.

Zouhair Yata

