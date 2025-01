Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a indiqué, lundi à Agadir, que grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc est devenu une destination de choix pour les leaders mondiaux du secteur de l’automobile.

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration d’une nouvelle usine du Groupe Leoni, leader mondial des systèmes de câblage pour l’industrie automobile, M. Akhannouch a souligné que le Royaume a enregistré une capacité de production d’environ 700.000 voitures par an et ambitionne d’atteindre un million de voitures par an à l’horizon 2030.

Il a de même noté que les exportations automobiles du Maroc ont franchi le seuil de 115,4 milliards de dirhams (MMDH) au cours des neuf premiers mois de 2024, enregistrant une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.

L’ouverture de cette nouvelle unité du Groupe allemand vient conforter la position du Maroc sur l’échiquier mondial de l’industrie automobile et confirme le dynamisme et l’essor que connaît ce secteur au Maroc, a souligné M. Akhannouch.

La nouvelle usine, spécialisée dans la fabrication de câbles, l’une des composantes essentielles de l’industrie automobile, est de nature à booster les investissements du Groupe LEONI leader qui possède environ 11 unités industrielles dans différentes régions du le Royaume, a fait observer M. Akhannouch.

Elle permettra la création de plus de 3.000 emplois directs, dans l’optique d’atteindre 7.100 emplois au Maroc dans le cadre des investissements de LÉONI dans le Royaume à l’horizon 2027, a-t-il fait savoir.

Ce projet démontre également l’efficacité du programme de promotion de l’investissement régional, en phase avec à la nouvelle charte d’investissement, a-t-il ajouté, notant que cette nouvelle unité industrielle représente une autre pierre angulaire dans le développement du système industriel de la région Souss-Massa qui connaît des transformations transitoires à divers niveaux et qui sera à la hauteur des événements futurs tels que la Coupe d’Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Dans ce sens M. Akhannouch a évoqué d’autres projets stratégiques au niveau de la région Souss Massa, citant à cet égard l’extension du port de la ville pour répondre à la demande croissante de ses services d’importation et d’exportation, ainsi que l’extension de l’aéroport d’Agadir Al Massira dans la perspective d’accueillir 6,3 millions de passagers par an.

LNT avec Map

