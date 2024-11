Le Maroc s’affirme comme une plateforme économique fiable, compétitive et innovante pour l’Allemagne, attirant davantage les entreprises désireuses de s’implanter en Afrique, a souligné le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors du 3e Forum allemand « Africa Trade & Invest meets Managing Risk », qui a ouvert ses travaux mercredi à Francfort. « Les investisseurs allemands choisissent de venir au Maroc et nous explorons actuellement avec eux de nouvelles opportunités d’investissement », a dit le ministre, lors du panel consacré au « partenariat commercial et d’investissement Afrique-Allemagne dans un contexte de rééquilibrage géopolitique », organisé dans le cadre de ce Forum.

À cet égard, M. Mezzour a mis l’accent sur la « dynamique de développement extrêmement positive » que vit le Maroc, soutenue par des projets structurants et une compétitivité renforcée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette évolution, a-t-il précisé, suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs étrangers, notamment allemands.

Cette dynamique témoigne de l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine pour les investisseurs étrangers, désireux de tirer parti de la position stratégique du Royaume, de sa compétitivité et de ses ressources humaines qualifiées pour stimuler leur croissance et accéder aux marchés mondiaux, a souligné le ministre.

M. Mezzour a rappelé, dans ce cadre, que 300 entreprises allemandes sont déjà implantées au Maroc, créant près de 35.000 emplois dans des domaines variés, pour les ingénieurs et les techniciens. Pour soutenir ces progrès, il a réaffirmé l’ambition du Maroc de progresser dans les classements internationaux, avec des objectifs concrets pour 2030. Cela passe par le développement d’infrastructures de classe mondiale et le renforcement de la compétitivité, a-t-il ajouté.

M. Mezzour a, par ailleurs, encouragé les entreprises allemandes et les décideurs africains à envisager les bénéfices mutuels d’un partenariat renforcé, mettant en avant l’importance d’un partenariat entre le Maroc et l’Allemagne, fondé sur des valeurs partagées et une volonté commune de bâtir un avenir prospère et stable pour les deux nations. Le Forum « Africa Trade & Invest meets Managing Risk » se tient les 6 et 7 novembre à Francfort à l’initiative de l’Association économique germano-africaine (Afrika-Verein). Il réunit des représentants du secteur privé allemand et plusieurs délégations africaines, composées de décideurs politico-économiques, avec la Somalie comme invité d’honneur, représentée par son président Hassan Sheikh Mohamud.

Sous le thème « Créer le cadre idéal pour libérer les opportunités commerciales et d’investissement en Afrique », cette rencontre vise à identifier les régulations nécessaires pour renforcer la présence des entreprises allemandes sur le continent africain, ainsi que les dispositifs existants de financement et de réduction des risques.

Le Forum a également pour ambition de promouvoir les start-ups africaines et allemandes, de discuter des mesures pour accélérer l’intégration régionale, et de clarifier le rôle des entreprises et des partenaires publics dans ce processus.

L’Afrika-Verein est une organisation dédiée à la promotion des échanges économiques entre l’Allemagne et les pays africains. Elle regroupe plus de 550 membres, principalement des entreprises et institutions allemandes, et représente environ 85% de l’activité allemande en Afrique, couvrant tous les secteurs, des start-ups aux grandes entreprises du DAX.

LNT avec MAP

Partagez cet article :