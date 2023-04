Une cérémonie de présentation et de signature de la stratégie de coopération entre le Maroc et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la période 2023-2027 a eu lieu, vendredi soir à Rabat, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la santé.

Paraphée par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb et la représentante de l’OMS au Maroc, Maryam Bigdeli, cette stratégie trace les orientations stratégiques de l’appui technique de l’OMS en matière de renforcement du secteur de la santé au Maroc, en plus de la consolidation de la collaboration bilatérale en vue d’améliorer la santé et le bien-être du citoyen marocain.

Élaborée par l’OMS et le ministère de la Santé et de la Protection Sociale en étroite collaboration avec les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur de la santé, ladite stratégie repose sur quatre priorités stratégiques à savoir, l’appui au renforcement du système national de santé dans l’action de la généralisation de la Couverture santé universelle (CSU), le renforcement de la résilience du système national de santé, l’accompagnement pour le renforcement de la gouvernance dans la dynamique de refonte du système national de santé et la promotion de la santé et le bien-être de la population et de l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux et environnementaux et en renforçant l’approche multisectorielle.

Le développement de cette stratégie a tenu compte du chemin parcouru en matière de mise en œuvre des réformes du système de santé marocain, les orientations de la nouvelle refonte du système de santé ainsi que du programme global de l’OMS, particulièrement l’effort déployé à l’échelle internationale en vue de la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD). Elle s’aligne également avec le Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable (CCDD) 2023-2027.

Intervenant à cette occasion, M. Ait Taleb a mis en avant le timing de cette signature « qui vient à point nommé pour accompagner l’atteinte des priorités nationales et la réalisation de nos engagements internationaux tel que reflétés dans l’agenda 2030 pour le développement durable, en se basant sur le nouveau CCDD 2023-2027, le treizième Programme Général de Travail de l’OMS 2019-2025 ainsi que la Stratégie de l’OMS pour la Région de la Méditerranée Orientale ».

Conscient de l’importance de la réalisation de synergies intersectorielles, cette stratégie vient couronner un processus de dialogue et de préparation transparent et inclusif auquel ont été associés tous les partenaires internationaux, les différents départements ministériels, les institutions nationales concernées ainsi que la société civile », a-t-il relevé.

Le ministre s’est félicité des priorités stratégiques inscrites dans ce cadre de coopération visant à apporter une expertise de qualité dans les domaines de la généralisation de la couverture sanitaire universelle, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, ainsi que le renforcement de l’équité en santé, en agissant sur les déterminants sociaux et environnementaux et en renforçant l’approche multisectorielle.

Cette stratégie de coopération Maroc-OMS représente le quatrième cadre de coopération entre les deux parties, a fait savoir Mme Bigdeli, ajoutant que cela traduit la volonté de l’organisation à apporter un soutien qualitatif aux besoins et priorités du pays pour les cinq ans à venir.

Dans une allocution de circonstance, elle a également mis en avant le bilan positif de la coopération passée pour la période 2018-2022 en termes de renforcement de la gouvernance, développement de stratégies et politiques sectorielles et renforcement des capacités et appui à la gestion de la crise sanitaire de la COVID 19.

Célébrée le 7 avril de chaque année, la Journée mondiale de la santé 2023 est placée sous le thème « La santé pour tous » pour promouvoir la santé, assurer la sécurité dans le monde et servir les personnes vulnérables, afin que chacun, partout, puisse atteindre le meilleur niveau de santé et de bien-être.

Cette année, la Journée mondiale de la santé coïncide avec le 75ème anniversaire de la fondation de l’OMS. A cette occasion, l’entité onusienne a remis un trophée à M. Ait Taleb, pour la coopération exemplaire entre le ministère de la Santé et de la protection sociale et l’OMS ainsi que les efforts soutenus menés par le Royaume du Maroc, sous les hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI pour faire face à la crise de la COVID19 et améliorer la santé de la population.

Le 75ème anniversaire de l’OMS constitue également une occasion pour revenir sur les succès de santé publique qui ont amélioré la qualité de vie des millions de personnes à travers le monde mais également d’inciter à l’action pour relever les défis sanitaires futurs.

LNT avec MAP

