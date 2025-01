Des camions de marchandises ont traversé mercredi et jeudi pour la première fois depuis six ans la frontière vers le Maroc dans les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta, marquant un début de normalisation du commerce transfrontalier dans ces deux territoires.

« Aujourd’hui, des marchandises ont été acheminées vers le Maroc par la douane commerciale de Melilla. C’est un pas de plus vers la normalisation de la frontière et des douanes commerciales », a annoncé mercredi sur le réseau X la déléguée du gouvernement espagnol (préfète) à Melilla, Sabrina Moh.

Rappelons que le Maroc avait fermé unilatéralement la douane commerciale avec Melilla en 2018, dans un contexte de tensions diplomatiques.

Ceuta ne disposait pour sa part jusqu’à présent d’aucun bureau de douane pour le transit des marchandises, mais un bureau de douane commercial y a été inauguré jeudi avec le passage d’un premier camion de marchandises. Selon le quotidien régional El Faro de Ceuta, ce camion a franchi la douane à 11H00.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré mercredi à Beyrouth, où il est en visite, que le passage des marchandises à Ceuta et Melilla faisait partie de la « phase initiale » de la normalisation des relations commerciales, selon des médias espagnols.

Les postes frontières de Ceuta et Melilla avaient été totalement fermés en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. La fermeture des frontières s’était ensuite prolongée.

Ces dernières avaient finalement rouvert en mai 202, mais les douanes commerciales étaient restées fermées, pour des raisons « techniques », selon Madrid.

