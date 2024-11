Mercredi 27 novembre 2024, le Maroc et l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé deux accords de financement d’un montant total de 150 millions d’euros, lors d’une cérémonie officielle à Rabat. Ces accords ont été paraphés par Fouzi Lekjaa, Ministre Délégué au Budget, et Quiterie Pinçent, directrice de l’AFD à Rabat, en présence de l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier.

Deux programmes phares au cœur de la coopération

Le premier accord, portant sur un financement de 100 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre de l’appui au chantier Royal visant la généralisation de la protection sociale universelle. Ce programme se concentre spécifiquement sur l’amélioration de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) à travers trois axes principaux : le renforcement de la gouvernance pour une meilleure efficacité de l’AMO, l’intégration des enjeux d’équité et de genre dans la couverture médicale, ainsi que la maîtrise des dépenses liées à cette assurance.

Le second accord, d’un montant de 50 millions d’euros, soutient le Plan Gouvernemental pour l’Égalité III (2023-2026). Ce programme vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en déployant des mesures concrètes, notamment la Budgétisation Sensible au Genre (BSG), et en appuyant l’autonomisation économique des femmes. Ce dernier volet inclut des actions spécifiques en faveur de l’économie des soins, élément clé du plan pour l’égalité.

Lors de la cérémonie, Fouzi Lekjaa et Christophe Lecourtier ont salué la qualité et la solidité des relations de coopération entre le Maroc et l’AFD. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer ces liens pour accompagner les réformes stratégiques entreprises par le Royaume dans des domaines prioritaires tels que la santé, l’égalité et la gouvernance.

LNT

