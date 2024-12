Le Maroc se positionne en tant qu’acteur clé de l’inclusion numérique en Afrique, grâce à son engagement en faveur d’une transformation numérique inclusive et durable, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

S’exprimant lors de l’ouverture de l’événement d’apprentissage par les pairs sur « La promotion des investissements numériques en Afrique », initié par G20 Compact with Africa, Mme Seghrouchni a mis en lumière les initiatives du Maroc visant à réduire la fracture numérique et à promouvoir l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

« Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’emploie à intégrer la culture numérique dans l’ensemble des segments de la société et à développer les infrastructures nécessaires pour accompagner l’évolution rapide du secteur numérique », a-t-elle affirmé.

L’inclusion numérique constitue un levier essentiel pour améliorer la productivité, la qualité des services publics et la gouvernance, tout en favorisant l’innovation et la création d’emplois, a-t-elle souligné, notant que « le Maroc est prêt à partager son expérience et à jouer un rôle fédérateur pour mobiliser les ressources nécessaires à l’émergence d’une Afrique numérique ». De son côté, l’Ambassadeur d’Allemagne au Maroc, Robert Dölger, a salué le rôle stratégique du Maroc en tant que hub économique et numérique reliant l’Afrique et l’Europe, précisant que « le choix du Maroc pour accueillir cet événement illustre son importance en tant que modèle régional de transformation numérique et de coopération africaine ».

Il a également rappelé que l’Initiative Compact with Africa, initiée par le G20, vise à renforcer les investissements privés en Afrique et à soutenir les réformes structurelles des pays participants. Dans la même veine, l’Ambassadeur d’Afrique du Sud au Maroc, Ebrahim Edries, a salué le rôle essentiel du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, ajoutant que le Royaume pourrait jouer un rôle déterminant dans l’avenir durable de l’Afrique en renforçant les investissements privés dans des secteurs cruciaux tels que l’énergie, l’agriculture, la santé et l’éducation.

Participant par visioconférence, l’Ambassadeur du Brésil au Maroc, Alexandre Guido Lopes Parola, a indiqué que cette initiative est conçue pour mobiliser des investissements à long terme et promouvoir l’intégration économique sur le continent. Et de poursuivre que l’inclusion numérique est essentielle pour réduire les inégalités et renforcer la compétitivité des économies africaines.

A son tour, Ed Brown, directeur principal chargé de la recherche et de la politique au Centre Africain pour la Transformation Économique (ACET), a mis en avant le rôle clé de la numérisation dans le développement de l’Afrique.

« Les investissements numériques sont essentiels pour créer des emplois, améliorer la productivité et transformer les économies africaines », a-t-il dit, appelant à renforcer les partenariats public-privé afin de maximiser ces opportunités.

Organisé à Rabat du 2 au 4 décembre, cet événement réunit des décideurs politiques, des experts et des partenaires internationaux pour échanger sur les meilleures pratiques et définir des actions concrètes en faveur de la transformation numérique du continent.

LNT avec MAP

