« Years of Culture » est un programme qui organise des échanges culturels entre le Qatar et d’autres pays. Cette année 2024, c’est le Royaume du Maroc qui a été désigné partenaire. Nombre d’événements culturels se tiendront ainsi au Qatar et au Maroc tout au long de l’année.

La présidence des Years of Culture est assurée depuis 2012 par Cheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani. Et du côté du Royaume, Adel El Fakir a été désigné commissaire général de l’année culturelle Qatar Maroc 2024.

La partie qatarie explique que « notre partenariat en 2024 avec le Royaume du Maroc sera la première Year of Culture que le Qatar célèbre en one-on-one avec un pays d’Afrique du Nord, réunissant deux nations, qui partagent des liens profonds. L’initiative offrira aux peuples de nos pays des dizaines d’occasions passionnantes d’en apprendre davantage les uns sur les autres et de forger de nouveaux liens, avec un accent particulier cette fois sur le patrimoine culturel et son influence continue sur la vie contemporaine ».

De son côté, M. El Fakir souligne que « Qatar-Maroc 2024 est un évènement unique et une opportunité exceptionnelle de faire découvrir au Qatar et au monde entier la richesse du patrimoine culturelle du Maroc dans toute sa diversité et dans ses particularités qui font du Maroc, un pays séculaire unique ».

Au programme donc, la mise en valeur des traditions d’art et d’artisanat des deux pays, ainsi que de grandes expositions, des expériences culinaires, des évènements musicaux, des rencontres sportives, etc. Les événements débuteront dès le 20 février par une exposition à Doha dénommée « Exposition des bijoux berbères du Palais Royal ».

Outre le Royaume, le Qatar a organisé ses «Years of Culture» avec le Japon, le Royaume-Uni, le Brésil, la Turquie, la Chine, l’Allemagne, la Russie, l’Inde, la France, les Etats-Unis, la région Mena et l’Indonésie.

LNT

Partagez cet article :