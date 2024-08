La Fête du Cinéma, prévue du 7 au 10 septembre, investira les écrans du Maroc avec une première édition qui promet d’être mémorable.

Organisé par le Centre Cinématographique Marocain et la Chambre Marocaine des Salles de Cinéma, cet événement, orchestré par l’Agence Nelio, offrira un tarif unique de 30 DH par séance, rendant le cinéma accessible à tous.

Pendant quatre jours, 20 salles et multiplexes dans 7 villes du Royaume diffuseront plus de 50 films sélectionnés, avec en avant-première le très attendu Triple A de Jihane El Bahhar. Des rencontres avec des professionnels du cinéma permettront également au public de découvrir les coulisses de l’industrie.

Destinée à un large public, la Fête du Cinéma vise à promouvoir le septième art et à renforcer la culture cinématographique au Maroc, tout en favorisant des moments de partage et de dialogue entre les générations, expliquent les organisateurs dans un communiqué. Cette initiative, soutenue par les exploitants de salles et les cinémas partenaires, se veut un espace de découverte et d’échange, offrant une expérience cinématographique unique aux Marocains, souligne la même source.

