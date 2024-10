Le Longines Global Champions Tour de Rabat, qui se déroulera du 18 au 20 octobre 2024 à Al-Sahat al-Kabira, s’associe à l’initiative Years of Culture dans le cadre de la programmation Qatar-Maroc. Ce partenariat enrichira cet événement équestre prestigieux en y ajoutant une dimension culturelle, attirant des cavaliers et chevaux d’élite, souligne les organisateurs.

Sous la présidence de Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, l’initiative Years of Culture vise à promouvoir les échanges culturels et à renforcer les liens entre le Qatar et le Maroc. « Nous sommes honorés d’amener le Longines Global Champions Tour à Rabat pour la première fois. Cet événement témoigne des standards élevés de la compétition et de l’esprit de collaboration internationale qui définissent notre tournée. Nous attendons avec impatience une finale passionnante et mémorable dans cette ville vibrante », a déclaré Jan Tops, fondateur du Longines Global Champions Tour.

Sheikha Al Mayassa a ajouté que cette collaboration offre des opportunités d’apprentissage mutuel, en soulignant l’importance du patrimoine culturel dans la vie contemporaine.

L’événement promet de marier compétition équestre de haut niveau et expériences culturelles enrichissantes.

