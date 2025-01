Le logo officiel de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se déroulera au Maroc, a été dévoilé samedi dernier. Cette nouvelle identité visuelle marque une étape importante à l’approche de l’événement prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. “Le nouveau logo, un symbole moderne et emblématique du football africain, célèbre le patrimoine et l’unité du continent africain”, écrit l’instance africaine dans un communiqué publié sur son site internet. Inspiré par l’art traditionnel marocain du « zellij », un type de mosaïque, le design allie précision et créativité, tout en représentant l’harmonie entre tradition et innovation. Selon la CAF, chaque forme et motif du logo incarne l’unité des nations, des joueurs et des supporters, soulignant le lien profond entre le football et l’art.

Le tirage au sort de la phase finale de la CAN se déroulera ce lundi 27 janvier à Rabat, au Théâtre National Mohammed V, et impliquera des figures emblématiques du football africain, telles que Mustapha Hadji, Serge Aurier, Aliou Cissé et Joseph Yobo, qui participeront à l’événement tout en offrant leurs analyses des groupes. La phase finale du tournoi comptera 24 équipes qualifiées, réparties à travers toute l’Afrique.

Selon Mustapha Hadji, cette compétition revêt une importance particulière pour le Maroc, le pays n’ayant pas accueilli la CAN depuis 1988. Dans une interview publiée sur le site de la CAF, Hadji évoque non seulement l’enjeu sportif, mais aussi la responsabilité culturelle d’accueillir cet événement et d’inspirer les jeunes à travers le continent.

Partagez cet article :