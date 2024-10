La chaine vient d’annoncer avoir remporté deux prix lors des Golden Tree Awards, une distinction reconnue à l’échelle mondiale, honorant l’excellence dans plus de 20 secteurs, des start-ups aux entreprises du ‘‘Fortune 500’’.

Dans l’industrie du voyage, ils reconnaissent les entreprises les plus performantes dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, y compris les offices de tourisme, les attractions touristiques, les agences de voyage, les hôtels de luxe, ainsi que les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles, les hôtels-boutiques, etc.

Avec plus de 5 000 marques mondiales participantes provenant du Moyen-Orient, d’Asie, d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie, ces prix mettent en valeur l’excellence et établissent les normes de l’industrie. ‘‘Cette année, le Kenzi Tower Hotel a été couronné Meilleur Hôtel 5 Étoiles du Pays, tandis que le Skies du Tower a été reconnu comme le Meilleur Restaurant Luxueux du Pays. Cette distinction célèbre non seulement nos réalisations et nous démarque dans l’industrie mondiale du tourisme et de l’hôtellerie’’, dit-on auprès du Groupe Kenzi, tout en ajoutant que ‘‘cette reconnaissance est une véritable fierté et un honneur pour notre équipe. C’est également une motivation supplémentaire pour continuer à offrir des services d’exception à nos clients’’.



