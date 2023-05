Le Kenzi Club Agdal Medina a obtenu le prestigieux prix Tripadvisor Travellers’ Choice 2023… la plus haute distinction décernée par Tripadvisor. Ce prix le positionne dans le top 10% des meilleurs hôtels dans le monde.

Chaque année, Tripadvisor récompense les établissements préférés du monde entier, d’après les notes et avis recueillis des millions de voyageurs au cours de l’année écoulée. Le prix Travellers’ Choice récompense les hôtels qui offrent régulièrement les meilleures expériences aux voyageurs du monde entier. Une récompense qui met en avant le meilleur du tourisme et de l’hôtellerie, selon ceux qui comptent le plus, les invités, déclare-t-on auprès du groupe, précisant que ce sont leurs opinions et témoignages qui ont permis au Kenzi Club Agdal Medina de gagner…

HZ

