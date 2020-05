par AL |







PARTAGER Le Huawei nova 7i disponible au Maroc

Huawei a lancé officiellement, le 18 mai, son nouveau smartphone Huawei nova 7i.

Selon le management, le nouveau-né de la marque, proposé à 2750 dhs, a battu les records de précommandes au Maroc, sur la plateforme de commerce électronique lancé par Huawei : Huaweimall.ma.

Parfait pour le divertissement, le téléphone a déjà captivé de nombreux consommateurs avec sa caméra quadruple IA. En effet, le smartphone comprend quatre objectifs, un appareil photo principal haute définition 48MP, un objectif ultra grand angle 8MP, un troisième comportant le mode macro 2MP et un dernier objectif Bokeh 2MP. La caméra principale du nova 7i prend des photos haute résolution avec son objectif 48MP et ses puissantes capacités de chipset.

Le smartphone dispose d’une batterie massive 4200mAh (valeur typique). Grâce au Huawei SuperCharge 40W, les utilisateurs peuvent recharger leur téléphone jusqu’à 70% en seulement 30 minutes.

« Le nouvel écran FullView Huawei Punch de 6,4 pouces offre une expérience sans bordures et sans encoche, parfait pour visualiser des photos, regarder des vidéos et jouer. » explique le management. Le smartphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales / bouton d’alimentation latéral, pour déverrouiller le smartphone plus rapidement et plus facilement.

Le Huawei nova 7i est disponible en trois couleurs : Rose Sakura, Noir et Vert.

AL