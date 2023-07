Le groupe israélien Selina Hospitality vient d’annoncer l’ouverture de son nouvel hôtel au Maroc, à Dakhla.

Doté de 376 lits, l’hôtel propose divers types d’hébergements pour répondre aux besoins de tous les voyageurs, des chambres privées confortables aux dortoirs élégants, adaptés à tous les budgets. Les clients bénéficient également d’installations telles qu’une piscine, un centre de bien-être, un restaurant sur place et des espaces de coworking.

En s’engageant en faveur de la durabilité et de l’engagement communautaire, Selina intègre sa philosophie dans ce nouvel hôtel à Dakhla. La marque cherche à collaborer avec des artisans, des entreprises et des organisations locales pour mettre en valeur le riche patrimoine culturel de la région. De plus, des partenariats avec des initiatives environnementales visent à minimiser l’impact écologique et à promouvoir des pratiques touristiques responsables.

Le PDG et co-fondateur de Selina, Rafael Museri, se réjouit de cette nouvelle ouverture et considère Dakhla comme une destination idéale pour un hôtel Selina, avec son charme naturel et sa culture dynamique. « Nous sommes impatients d’accueillir des clients du monde entier et de leur offrir une expérience inoubliable », a-t-il affirmé.

Fondée en 2014, Selina est l’une des plus grandes marques hôtelières au monde, proposant des hébergements soigneusement conçus associés à des espaces de coworking, des loisirs, du bien-être et des expériences locales. Chaque propriété Selina est créée en collaboration avec des artistes et créateurs locaux, donnant une nouvelle vie à des bâtiments existants dans des lieux intéressants dans 24 pays sur six continents, des villes urbaines aux plages isolées et jungles isolées.

