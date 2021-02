Attijariwafa bank est en première position dans le classement réalisé par Rekrute des 25 entreprises les plus attractives du Maroc en 2020. Cette deuxième édition du classement « Top Rekruteurs » s’appuie sur l’analyse de plusieurs centaines de millions de requêtes effectuées auprès de 1,5 million de cadres lors de leur recherche d’emploi sur Rekrute, selon un communiqué de presse.

Cette distinction conforte la stratégie portée par Attijariwafa bank en tant que multinationale panafricaine de référence qui œuvre pour faire émerger l’excellence à l’échelle continentale. Le Groupe est fortement engagé auprès des talents africains afin de leur permettre de libérer leurs énergies et exprimer pleinement leur potentiel.

Attijariwafa bank prône une politique de recrutement innovante, dynamique et attractive au Maroc et à l’International. Cette démarche vient accompagner le déploiement de la stratégie du groupe dans un environnement marqué par plusieurs challenges liés à la transformation digitale, l’émergence de nouveaux métiers et l’identification de nouvelles niches de compétences nécessaires au développement des activités du groupe, précise le texte du communiqué.

Attijariwafa bank s’est engagé depuis plusieurs années dans une trajectoire de transformation et de digitalisation de l’ensemble de ses activités. Le recrutement est au cœur de cette dynamique afin d’identifier les talents et leur offrir un parcours candidat fiable, fluide et interactif.

Plusieurs initiatives innovantes sont lancées auprès des jeunes afin de leur permettre de développer leurs compétences en les incitant à créer des synergies et travailler en équipe. Ainsi, Attijariwafa bank a organisé plusieurs éditions de son Business Game « Attijari City » dont une édition internationale avec la participation d’écoles Ivoiriennes, Sénégalaises, Tunisiennes et Françaises.

LNT avec CDP

Partagez cet article :