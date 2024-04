Le Groupe Atlantique accueille CDG Invest dans son capital à hauteur de 20%, marquant ainsi une étape cruciale dans son développement. Cette collaboration souligne la confiance de CDG Invest dans le potentiel du groupe en tant que pôle d’excellence de l’enseignement supérieur au Maroc. Grâce à ce partenariat, le Groupe Atlantique bénéficiera des ressources nécessaires pour renforcer son modèle pédagogique axé sur l’innovation, l’excellence académique et l’expérience professionnelle. Une conférence de presse détaillant cette association est prévue le 22 avril 2024 au campus d’Atlantic Business School.

Basé à Casablanca, le Groupe Atlantique est une institution majeure de l’enseignement supérieur privé au Maroc. Il s’engage à offrir une éducation de premier plan, intégrant l’excellence académique, l’innovation pédagogique et l’immersion professionnelle, tout en ayant une responsabilité sociale forte.

Le Groupe Atlantique, dirigé par des experts de l’enseignement supérieur, comprend deux écoles supérieures spécialisées, un centre de formation continue, un centre de recherche appliquée et une fondation soutenant la recherche et les étudiants méritants.

Son objectif est de former des cadres spécialisés, compétents et éthiques, en phase avec les besoins du marché. Pour cela, il se distingue par son enseignement innovant reposant sur cinq piliers : l’excellence académique, l’alternance en entreprise, l’ouverture internationale, la transversalité pédagogique et le développement des compétences transversales.

