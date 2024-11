Le Four Seasons Hotel Casablanca annonce son partenariat avec Fever, plateforme spécialisée dans la découverte d’événements en direct, pour accueillir Candlelight, une série de concerts de musique classique à la lumière des bougies. Cet événement marque le lancement de Candlelight au Maroc et en Afrique, et vise à proposer une nouvelle expérience musicale immersive.

Les concerts Candlelight, créés par Fever, cherchent à rendre la musique classique plus accessible. Ils mettent en avant des musiciens locaux dans des lieux emblématiques, avec des programmes variés adaptés à différents publics. L’atmosphère intimiste, éclairée par des bougies, contribue à une expérience unique.

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté du Four Seasons Hotel Casablanca d’enrichir l’offre culturelle de la ville. En 2025, l’établissement prévoit de développer de nouvelles initiatives artistiques et culturelles pour valoriser le patrimoine marocain tout en intégrant des influences internationales. Cette programmation comprendra des expositions, des concerts et des collaborations avec des artistes locaux.

La première de Candlelight a eu lieu le 14 novembre au restaurant Kyúb, inaugurant cette série de concerts dans un cadre raffiné, et renforçant Casablanca en tant que destination culturelle.

