Le « Fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat » désormais doté de 8 MMDH

Le Compte d’affectation spéciale «Fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat» est constitué désormais de 8 Milliards de DH (MMDH), dont le quart est financé par le Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social, a souligné le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, M. Mohamed Benchaâboun.

Le Fonds Hassan II vient apporter deux milliards de DH aux six milliards dont est doté le Compte d’affectation spéciale qui a été dédié à l’entrepreunariat, a indiqué M. Benchâaboun dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature de deux conventions relatives à la contribution du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social au «Programme intégré d’appui et de financement des entreprises», présidée vendredi par le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat.

La particularité des conventions signées aujourd’hui, c’est qu’elles sont dédiées au monde rural, a fait savoir M. Benchâboun, notant que le mécanisme impulsé consiste en un refinancement des banques qui vont accompagner l’entreprenariat dans le monde rural à 0%.

Les banques, à leur tour, vont accorder des crédits à un taux de 1,75 pc aux porteurs de projets, ce qui constitue un effort extrêmement important et un encouragement sans précédent dans l’histoire du Maroc pour accompagner le monde rural, a-t-il ajouté.

L’objectif étant bien évidemment de réduire les disparités territoriales, de rapprocher le niveau de vie dans le monde rural de celui en milieu urbain, et de faire en sorte que ça soit conforme aux Hautes Orientations de SM le Roi en matière de création d’une classe moyenne rurale, a conclu M. Benchâaboun.

LNT avec MAP