Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment achevé ces consultations au titre de l’article 4 pour 2024 avec le Maroc, soulignant la résilience de l’économie marocaine face à une série de défis substantiels, incluant le stress hydrique, un séisme dévastateur, et un environnement économique mondial difficile.

Selon un rapport publié le 1er mai sur le site du FMI, le Conseil d’administration du FMI a également mené la revue à mi-parcours de l’accord d’accès à la ligne de crédit modulable, approuvé la première revue de la facilité pour la résilience et la durabilité, et discuté des modifications du calendrier pour cette dernière facilité concernant le Maroc.

L’économie marocaine a démontré une résilience « remarquable », note le FMI, réalisant une croissance de 3% en 2023 malgré des conditions difficiles. Cette performance est attribuée à une dynamique des exportations et un regain de la demande intérieure. La croissance du PIB devrait s’accélérer progressivement pour atteindre 3,5% au cours des prochaines années, stimulée par la mise en œuvre continue d’un programme de réformes structurelles ambitieux.

Le Maroc a également vu une amélioration dans la gestion de son déficit budgétaire et de ses transactions courantes. Le déficit budgétaire s’est clôturé à 4,4% du PIB pour 2023, mieux que prévu grâce à des recettes budgétaires plus élevées que prévu. De même, le déficit des transactions courantes a diminué, grâce à une baisse des importations et des performances solides en matière d’exportations, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique, ainsi qu’une hausse des envois de fonds des Marocains résidant à l’étranger.

Le Maroc a progressé dans la mise en œuvre de réformes structurelles, notamment dans l’expansion de l’assurance maladie obligatoire et l’introduction de transferts monétaires directs aux familles nécessiteuses. Les efforts pour améliorer la supervision et la régulation financières ont également été salués, avec des mesures prises pour renforcer les fonds propres des banques, développer un marché secondaire des prêts non productifs, et avancer vers une stratégie de finance verte.

Le Conseil d’administration du FMI a exprimé son accord avec l’évaluation des services du FMI, notant que les politiques macroéconomiques prudentes et les réformes structurelles devraient continuer pour assurer une croissance économique plus forte et plus inclusive. Ils ont souligné l’importance de maintenir les efforts dans la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et dans la gestion des risques climatiques.

En conclusion, le FMI a reconfirmé l’éligibilité du Maroc à la ligne de crédit modulable, reflétant la solidité de ses cadres de politique macroéconomique et institutionnelle. Les consultations futures sont prévues selon le cycle habituel de 12 mois, continuant ainsi le suivi régulier de l’économie marocaine par le FMI.

