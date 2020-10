PARTAGER Le FMA prévoit une baisse de 60 à 80% des recettes du tourisme dans le monde arabe

Le Maroc a entrepris une série de mesures pour atténuer les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur le secteur du tourisme, selon un nouveau rapport du Fonds Monétaire Arabe (FMA).

Sur le plan intérieur, le Royaume a mis en place de nombreuses mesures pour augmenter le nombre des nuitées hôtelières provenant des touristes marocains et proposer des offres et produits touristiques adaptés aux coutumes, traditions et aux habitudes de consommation et de voyages des touristes locaux, indique ce rapport sur « L’impact du secteur du tourisme sur la croissance économique des pays arabes ».

Dans ce cadre, l’étude du FMA cite le programme « Biladi » visant à créer des stations touristiques homogènes en termes de produits touristiques répondant aux aspirations et habitudes des touristes nationaux.

S’agissant du tourisme extérieur, le Fonds relève que le Royaume a intensifié les efforts destinés à promouvoir et à commercialiser la destination Maroc, notamment en renforçant le rôle des plateformes numériques et en améliorant la compétitivité des services aériens.

D’après l’étude, la coopération avec les pays exportateurs de touristes et les partenariats stratégiques avec compagnies aériennes ont permis au Maroc d’améliorer la connectivité aérienne interne et externe.

Par ailleurs, le FMA démontre que les autorités marocaines ont mis en place un ensemble de mesures pour attirer les investissements locaux et étrangers destinés au secteur touristique, notant dans cette optique que le Royaume a accordé une attention particulière à l’amélioration du climat des affaires, ce qui lui a permis d’occuper le 53è rang dans l’indice Doing Business 2020.

Selon l’étude, chaque opportunité d’emploi direct dans le secteur du tourisme au Maroc donne lieu à 1,5 opportunité d’emploi indirect.

Au niveau arabe, le Fonds souligne que tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19 en raison des restrictions imposées sur le voyage, précisant que la suspension des vols a conduit à une baisse significative des activités touristiques dans le monde arabe.

Le FMA prévoit une baisse sans précédent de 60 à 80% du PIB du secteur du tourisme dans le monde arabe au cours de l’année 2020, une baisse qui menace des millions d’emplois directs et indirects et représente un défi de taille pour les pays arabes.

LNT avec MAP