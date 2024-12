Le Festival International du Film de Marrakech a rendu un hommage appuyé, samedi 30 novembre 2024, à l’acteur et réalisateur américain Sean Penn. Cet événement, organisé au Palais des congrès de Marrakech, a mis à l’honneur l’illustre carrière de l’artiste, tout en soulignant son engagement dans le cinéma et au-delà.

Lors de la cérémonie, Sean Penn a souligné l’importance du festival en tant qu’espace de promotion de la diversité et d’expression culturelle, tout en saluant le peuple marocain pour son hospitalité.

L’actrice italienne Valeria Golino a remis à Sean Penn l’Étoile d’Or, une distinction qui célèbre ses contributions exceptionnelles au cinéma. Dans un discours élogieux, elle a qualifié l’artiste de « militant engagé » et d’ »acteur hors-pair » dont les choix de rôles reflètent souvent une réalité sociale et politique complexe.

Avec plus de quatre décennies dans l’industrie cinématographique, Sean Penn s’est imposé comme une figure emblématique du septième art. Lauréat de deux Oscars du meilleur acteur, pour Mystic River (2003) et Harvey Milk (2009), il a marqué l’histoire du cinéma grâce à ses performances intenses et authentiques. Son palmarès comprend également le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes pour She’s So Lovely (1997), soulignant son talent internationalement reconnu.

Sean Penn est également un réalisateur acclamé, avec des œuvres comme Into the Wild, qui explore les thèmes de la liberté et de l’autodécouverte, ainsi que The Pledge et Flag Day. Sa filmographie en tant qu’acteur et cinéaste témoigne d’une passion pour des récits profondément humains, souvent teintés de révolte et de complexité morale.

LNT

