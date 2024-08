Le Fado Festival, événement itinérant dédié à la musique fado, fera son retour pour sa 14e édition mondiale au Théâtre National Mohammed V de Rabat les 25 et 26 septembre. Cette tournée internationale, qui a débuté à Madrid, traverse chaque année 18 grandes villes sur quatre continents.

Pour sa 7e édition consécutive au Maroc, le Fado Festival proposera au public deux concerts remarquables. Le 25 septembre, Beatriz Felício, chanteuse lisboète célèbre pour sa voix profonde et sa réinvention du fado traditionnel, se produira sur scène. Le 26 septembre, c’est au tour de Matilde Cid, figure de la nouvelle génération du fado, de captiver l’audience avec sa voix envoûtante et son mélange subtil de tradition et de modernité.

Sous le thème « Le Fado et la liberté », cette édition proposera également une projection de film, une conférence et une exposition photo. Le fado, musique urbaine par excellence, a toujours incarné la liberté et la résistance, même pendant les périodes de censure et de répression au Portugal.

