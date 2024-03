Dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030), l’Université Ibnou Zohr accueille la deuxième édition du programme « Le Droit par L’Art », une initiative conjointe du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, et du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Ce programme vise à sensibiliser les étudiants marocains aux principes et thèmes clés du droit en les rapprochant de l’art.

Depuis son lancement en 2022, « Le Droit par l’Art » a souligné l’importance des expressions culturelles et artistiques dans notre société contemporaine, soulignant le rôle crucial de l’art dans l’engagement autour de diverses problématiques, qu’elles soient juridiques, sociales ou environnementales.

Un aspect notable du programme est son label, confié par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation à l’artiste-plasticienne Nawal Sekkat, en reconnaissance de son expertise et de sa vision novatrice. Nawal Sekkat, active dans le domaine artistique depuis les années 90 et spécialisée dans le droit de la culture, dirige également une agence d’ingénierie culturelle.

Nawal Sekkat souligne l’importance de ce programme en tant qu’outil novateur d’apprentissage et de sensibilisation, offrant une perspective unique sur la relation entre l’art et le droit dans notre société.

Cette édition met en avant 13 nouveaux thèmes juridiques en plus des 28 de la première édition, encourageant les étudiants à explorer les liens entre le droit et l’art à travers la création artistique.

Trois volets principaux structurent cette édition : le concours artistique, les agoras de l’enseignement supérieur comprenant des tables rondes et des ateliers interactifs, et le concept « droit à l’environnement par l’art » qui encourage la sensibilisation à travers la création artistique avec le sable.

L’événement, s’étalant sur l’année universitaire, vise à impliquer un large éventail d’étudiants, offrant des opportunités de développement personnel et professionnel tout en sensibilisant le public à l’importance du droit de manière créative et accessible.

À la clôture de l’année, 20 projets seront sélectionnés et les trois meilleurs seront récompensés, illustrant ainsi l’engagement envers l’innovation pédagogique et la sensibilisation aux normes juridiques par le biais de l’art.

