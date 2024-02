Une rencontre débat a été présidée, le jeudi 8 février, par M. Ali TAZI, Président de TIJARA : « Fédération Nationale des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation », en présence de M. Hassan BOULAKNADAL, Directeur Général de l’Office des Changes. L’objectif principal de cette rencontre était d’expliciter les « nouvelles dispositions de la réglementation des changes», explique un communiqué de presse de Tijara.

Au cours de cette discussion, M. BOULAKNADAL a mis en lumière les différents avantages mis en place par l’Office des Changes, ainsi que les facilités accordés aux opérateurs du secteur de la distribution et du commerce. Différents points ont été abordés, à l’instar de l’alimentation des comptes en devises ou en dirhams convertibles, le règlement par anticipation des opérations d’importation, la catégorisation des opérateurs économiques. Par ailleurs, les deux parties ont exprimé leur volonté de conclure un projet de partenariat visant la fluidification de communication et de coordination entre TIJARA et l’Office des Changes.

LNT

