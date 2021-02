L’annulation des événements culturels, sportifs, économiques, etc., a beaucoup impacté la filière de l’événementiel. Séminaires, conférences, expositions, spectacles, et tournois… rien n’a échappé à la crise sanitaire ! Les événements qu’entreprises et agences ont préparé pendant des mois ont été annulés les uns après les autres, à cause des mesures sanitaires qui imposent la distanciation sociale.

En effet, la Covid-19 a obligé les professionnels du secteur de l’événementiel à se réinventer et à trouver de nouvelles formules de travail basculant ainsi leurs événements en ligne. C’est par écrans interposés que les conférences, team building, workshop, séminaire, etc., se déroulent au temps de la Covid 19.

Les artistes et les acteurs de la culture ont également dû trouver de nouveaux moyens pour garder le lien avec le public. C’est à travers les plateformes digitales et les réseaux sociaux que ça s’est fait. Des concerts en live streaming gratuit sur Youtube aux spectacles sur des plateformes payantes, les artistes essayent tant bien que mal de rester connectés au public, virtuellement, en attendant le retour des vrais spectacles en présentiel.

Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, les artistes, les producteurs, et prestataires techniques, etc. ont beaucoup été impacté par l’arrêt des festivals et autres manifestations culturelles.

Si plusieurs événements ont été annulés ou reportés à une date ultérieure, d’autres ont été « digitalisés». En effet, plutôt qu’abandonner leurs événements, il y en a qui ont décidé de les rendre virtuels. C’est le cas notamment du Festival des Andalousies Atlantiques qui a tenu sa 17ème édition en ligne. Les organisateurs ont ainsi décidé de s’adapter aux mesures préventives liées à la pandémie de la Covid-19 pour offrir aux passionnés et habitués de ces Andalousies une édition 100% virtuelle et gratuite.

La 7ème édition de Visa for Music s’est également adaptée au contexte actuel et a été organisée en ligne. Les circonstances ne permettant pas la tenue de concerts en live, des capsules vidéo ont été enregistrées et diffusées en ligne. Des conférences ont aussi été organisées, en ligne afin de pouvoir être suivies par tous.

Le digital est aujourd’hui la bouée de sauvetage du secteur de l’événementiel. C’est sur Teams, Zoom, et autres outils de visioconférence que les événements digitaux sont organisés. Même si ces derniers ne permettent pas de développer les mêmes synergies que les événements physiques ni les mêmes interactions, les e-événements restent actuellement le seul moyen pour le secteur de sortir la tête l’eau.

