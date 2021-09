Le déficit commercial en hausse de 17,9%

Le déficit commercial s’est établi à 117,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2021, en hausse de 17,9% par rapport à la même période de l’année 2020, selon l’Office des Changes.

Au titre des sept premiers mois de l’année 2021, les exportations se sont situées à 174,38 MMDH (+23,2%), soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des cinq dernières années, précise l’Office dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet, notant que les importations ont augmenté de 21% à 291,76 MMDH.

Ainsi, le taux de couverture s’est amélioré de 1,1 point à 59,8% à fin juillet 2021, ajoute la même source.

D’après l’Office, la hausse des importations de marchandises s’explique par l’augmentation des achats de l’intégralité des groupes de produits, principalement, des produits finis de consommation (+17,75 MMDH), des demi produits (+12,08 MMDH), des biens d’équipement (+8,15 MMDH) et des produits énergétiques (+7,95 MMDH).

S’agissant des exportations de marchandises, leur hausse concerne la majorité des secteurs, essentiellement le secteur de l’automobile (+38%), des phosphates et dérivés (+30,3%) et du textile et cuir (+23,7%).

Le flux net des IDE augmente de 9%

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a atteint 10,68 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, en hausse de 9% par rapport à la même période un an auparavant, toujours selon l’Ofiice de Change. Cette évolution est attribuable à une hausse des recettes de 10,5% à 17,3 MMDH, plus importante que celle des dépenses (13% à 6,63 MMDH), précise l’Office.

Les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situés à 11,15 MMDH, soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des cinq dernières années, affichant une hausse de 6,2 MMDH par rapport à la même période de 2020. Cet accroissement reste légèrement inférieur à celui réalisé par les cessions de ces investissements (+7.029MDH). Ainsi, le flux net des IDME baisse de 30,4%.

Automobile: Hausse des exportations de 38% à 46,49 MMDH

De leur côté, les exportations du secteur automobile se sont chiffrées à 46,49 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de 2021, en augmentation de 38% par rapport à fin juillet 2020, selon l’Office des Changes. Cette évolution s’explique par la hausse des ventes du segment de la construction (+41,4%) et celles du segment du câblage (+30,7%).

« Ces exportations dépassent celles réalisées durant la même période des quatre précédentes années », tient à souligner la même source.

De leur part, les exportations des phosphates et dérivés ont augmenté de 30,3%, atteignant 37,539 MMDH à fin juillet, contre 28,802 MMDH une année auparavant. Cette évolution fait suite, principalement, à la hausse des ventes de l’acide phosphorique (+53,3%) et celles des engrais naturels et chimiques (+28,4%).

En parallèle, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 23,7% au titre des sept premiers mois de l’année 2021. Cette évolution est due à la hausse des ventes des vêtements confectionnés de 27,9% et celles des articles de bonneterie de 38,8%.

« Ces exportations restent, néanmoins, en deçà de celles réalisées durant la même période de 2019, soit -11,8% », précise l’Office.

S’agissant des exportations du secteur agriculture et agroalimentaire et celles de l’électronique et l’électricité, elles ont affiché des hausses respectives de 5,8% et de 34,6% à fin juillet 2021.

En revanche, les exportations du secteur de l’aéronautique ont reculé légèrement de 3,8% à 7,354 MMDH à fin juillet 2021, contre 7,647 MMDH une année auparavant. La part de ce secteur dans le total des exportations a perdu 1,2 point s’établissant à 4,2% contre 5,4% une année auparavant.

Les transferts des MRE dépassent 54 MMDH

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont élevés à plus de 54 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de 2021, contre 37,1 MMDH durant la même période de 2020, indique enfin l’Office des Changes.

Ces transferts ressortent ainsi en augmentation de 45,6%, précise l’Office.

Ces indicateurs font également état d’un repli de l’excédent de la balance des échanges de services de 18,3% à 30,13 MMDH. Cette situation fait suite à une baisse des exportations conjuguée à une hausse des importations, explique la même source.

Par ailleurs, l’Office relève que les voyages, principale composante des échanges de services, ont affiché un solde excédentaire en baisse de 51,9%.

Cette évolution est attribuable, principalement, au recul des recettes voyages de 42,8%, se situant à 13,04 MMDH à fin juillet 2021. En parallèle, les dépenses voyages ont diminué de 18%.

LNT avec MAP

Partagez cet article :