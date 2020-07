PARTAGER Le Crédit Agricole du Maroc décroche le prix « STP Award »

Le Crédit Agricole du Maroc a été gratifié par le trophée « STP Award 2019 » décerné par la prestigieuse banque allemande Commerzbank et consacrant la qualité de processing des paiements internationaux aussi bien commerciaux que financiers durant l’année 2019, selon un communiqué.

Gage d’une excellente coopération bilatérale, ce prix récompense « l’expertise du CAM dans le traitement des opérations de cash ainsi que le professionnalisme de ses équipes en charge de la relation », déclare-t-on auprès de CAM.

Commerzbank, classée 2ème capitalisation boursière du secteur bancaire en Allemagne, jouit d’une position de leader sur le marché Allemand dans le financement des PME et des GE. Elle participe également au financement de plus de 30% des opérations de commerce international, précise le texte du communiqué, qui ajoute que « ce prix consacre de nouveau la position du Crédit Agricole du Maroc en tant que banque commerciale universelle, leader dans le secteur de l’agro-business, offrant un accompagnement global à l’international en faveur de sa clientèle importatrice et exportatrice selon les meilleurs standards de qualité et ce, à travers une large gamme de produits et services innovants et un réseau dense de correspondants bancaires étrangers de premier ordre ».

Avec deux précédents prix attribués par la Commerzbank au Crédit Agricole du Maroc en 2014 et en 2017 en reconnaissance de l’excellence de la relation sur le plan du Trade Finance, le CAM conforte aujourd’hui encore sa position de banque tournée vers l’international, offrant une qualité de service prouvée et des relations de partenariats bien établies avec des banques internationales de grande envergure, conclut le communiqué.

LNT avec CDP