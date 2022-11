Le constructeur GEELY, vient de confier les activités de commercialisation et de distribution des véhicules GEELY au Maroc à Bamotors Maroc, suite à un accord entré en vigueur le 18 novembre 2022. Bamotors Maroc, filiale de GBH, devient ainsi l’importateur et le distributeur de tous les modèles GEELY destinés au Maroc, des pièces de rechanges et du service après-vente de la marque. En choisissant Bamotors Maroc, GEELY s’appuie sur un partenaire doté d’une solide expérience dans le secteur de l’automobile mais aussi d’une connaissance approfondie du marché marocain, explique le groupe dans un communiqué. Forts d’une confiance mutuelle, GEELY et Bamotors Maroc affirment leur volonté et détermination communes de développer la marque sur le marché marocain en apportant un service de qualité, précise la même source.

Il est à préciser que Geely Auto Group est un important constructeur automobile basé à Hangzhou, en Chine fondé en 1997 en tant que filiale du Zhejiang Geely Holding Group, qui gère plusieurs grandes marques dont Geely Auto, Lynk & Co, Proton Cars, Geometry, Volvo Cars et Lotus Cars.

En 2021, les marques sous la direction de Geely Auto Group ont vendu plus de 1,44 million d’unités, Geely Auto conservant sa position de marque chinoise la plus vendue pendant cinq années consécutives.

Filiale de GBH, Bamotors Maroc est une société qui emploie 250 personnes et exerce depuis 2019 dans l’importation et la distribution automobile en tant que distributeur officiel de la marque Kia au Maroc.

