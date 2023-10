Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a approuvé, lundi à Settat, son projet de budget au titre de l’exercice 2024 et plusieurs points à l’ordre du jour de la session ordinaire du Conseil du mois d’octobre 2023.

Les travaux de cette session, qui a été présidée par le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, en présence du wali de la région de Casablanca-Settat, Saïd Ahmidouch et du gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abou Zaid, ont été marqués par l’examen et l’approbation de la programmation d’une série de projets visant à réduire les disparités spatiales et à rapprocher les services de base de la population dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement de la région (PDR).

Au nombre de 55, les points approuvés au cours de cette session portent sur des projets et programmes relatifs à divers domaines et secteurs vitaux visant à améliorer la qualité de vie de la population et à renforcer la dynamique économique de la région.

Sur le plan économique, plusieurs accords ont été approuvés, dont le projet de création d’une société de développement régionale pour le développement touristique de la région de Casablanca-Settat et un accord multilatéral relatif au programme d’appui à l’investissement et aux petites, moyennes et très petites entreprises touristiques de la région, ainsi qu’un accord pour la création et le développement de zones industrielles dans la région, en plus d’un projet d’accord pour la création du fonds régional d’investissement.

Concernant le volet social et sanitaire, parmi les conventions approuvées figurent une convention pour l’aménagement et l’équipement d’un Centre de Diagnostic et de Réhabilitation de l’Audition à Casablanca (CDRA) et pour l’acquisition de dispositifs médicaux au profit des enfants sourds et un projet de convention de partenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation et d’autonomisation économique au profit des femmes et personnes en situation de handicap porteuses de projets, outre un projet de convention de partenariat pour la construction et l’équipement du centre social pour les femmes en situation difficile dans la province de Médiouna.

Le Conseil de la région a également adopté, lors de cette session, une multitudes de projets relatifs aux services de base, dont un projet de convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet d’extension du réseau d’électricité de la commune de Boumehdi (province de Settat), ainsi qu’un projet d’accord pour le raccordement et l’extension du réseau d’eau dans certaines communes de la province de Settat.

S’agissant de l’environnement, le Conseil de la région a approuvé un projet d’accord-cadre pour la création et la gestion du centre de traitement et de valorisation des déchets ménagers de Casablanca et un projet de convention de partenariat pour la réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts de la ville de Benslimane.

Dans une déclaration à la presse, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a souligné que les travaux de cette session ont été dominés par l’approbation d’un ensemble de projets et programmes visant à réduire les disparités spatiales et à rapprocher les services de base de la population.

M. Maâzouz a souligné qu’une grande partie du budget de la région pour l’année 2024 qui s’élève à environ un milliard et 400 millions de dirhams, sera consacrée aux investissements, précisant que ces investissements, qui concernent des projets et programmes dans divers domaines et dans les différentes préfectures et provinces relevant de la région, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement régional 2022-2027.

Dans ce contexte, il a rappelé qu’à ce jour, près de 200 accords ont été signés dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement régional depuis son adoption en octobre 2022.

Les travaux de cette session ordinaire ont également été marqués par notamment la présentation d’un compte rendu des activités de la présidence de la région au cours du mois écoulé et d’exposés des bilans de l’action des différentes directions et services du conseil de la région au cours des deux dernières années.

LNT avec MAP

